Ranskan presidentti Emmanuel Macron on nimittänyt maalle uuden hallituksen.
Ranskan hallituksen ministerit nimitettiin lähes kuukausi sen jälkeen, kun Emmanuel Macron nimitti entisen puolustusministerin Sebastien Lecornun pääministeriksi.
Lecornu nousi pääministeriksi syyskuun alussa Francois Bayroun tilalle, kun Bayroun johtama vähemmistöhallitus kaatui.
Ranskalaislehti Le Monden julkaiseman listan mukaan moni edellisen hallituksen ministeri on uudessakin hallituskokoonpanossa mukana.
Esimerkiksi entisestä valtionvarainministeristä Bruno Le Mairesta tulee puolustusministeri.