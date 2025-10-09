Väistyvä pääministeri Sebastien Lecornu ei aio palata tehtävään.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin on määrä nimetä maalleen uusi pääministeri seuraavien 48 tunnin aikana. Macronin kanslia tiedotti asiasta keskiviikkoiltana.

Ranskan väistyvä pääministeri Sebastien Lecornu arvioi aiemmin keskiviikkona televisiohaastattelussa niin ikään, että Macron nimeää uuden pääministerin 48 tunnin sisällä.

Lecornu arveli haastattelussa, ettei ennenaikaisia vaaleja ole tulossa, koska parlamentin alahuoneen eli kansalliskokouksen enemmistö ei niitä halua.

Lecornu pyrki Macronin pyynnöstä muodostamaan toimivaa hallituspohjaa vielä keskiviikkoiltaan asti. Hän ei itse aio palata pääministerin paikalle. Lecornu ilmoitti maanantaina, että hän jättää tehtävänsä.

Presidentinkanslia sanoi keskiviikkoiltana, että Macron kiittää Lecornua tämän ponnisteluista poliittisen kriisin ratkaisemiseksi kahden viime vuorokauden aikana.

Macronin vaihtoehdot olivat nimetä Lecornu uudelleen pääministeriksi, nimetä uusi pääministeri, ilmoittaa ennenaikaisista vaaleista tai erota itse.

Lecornu: Ei ole aika vaihtaa presidenttiä

Lecornu sanoi televisiolähetyksessä keskiviikkoiltana, ettei nyt ole oikea aika vaihtaa presidenttiä.

Viime päivinä paine Macronia kohtaan on kasvanut. Ennenaikaisia vaaleja ja presidentin eroa on vaadittu erityisesti oppositiosta, mutta nyt rivit ovat rakoilleet myös omassa leirissä.

Seuraavan pääministerin nimestä Lecornu ei antanut minkäänlaisia vihjeitä. Väistyvä pääministeri totesi yrittäneensä kaikkensa ja sanoi, että hänen osaltaan työ on nyt päättynyt.

Lecornu oli jo seitsemäs pääministeri vuodesta 2017 alkaneen Macronin presidenttiyden aikana ja kolmas pääministeri vain vuoden aikana. Lecornun 27 päivän pääministerikausi jäi modernin Ranskan lyhyimmäksi.

Ranskan poliittinen umpisolmu juontaa juurensa viime kesään, jolloin Macron yllättäen hajotti parlamentin. Tämä johti ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin, joissa mikään poliittinen pääryhmittymä ei saanut ehdotonta enemmistöä parlamenttiin.