Ranskan uusi pääministeri Sebastien Lecornu eroaa tehtävästään, kertoo Reuters.
Lecornu on esittänyt eropyynnön Ranskan presidentille Emmanuel Macronille. Reutersin mukaan Macron on hyväksynyt pyynnön.
Lecornu eroaa tehtävästään vain alle vuorokausi sen jälkeen, kun Macron nimitti Ranskalle uuden hallituksen.
Entinen puolustusministeri Lecornu nousi pääministeriksi syyskuun alussa Francois Bayroun tilalle, kun tämän johtama vähemmistöhallitus kaatui.
Ranskalaislehti Le Monden julkaiseman listan mukaan moni edellisen hallituksen ministeri on uudessakin hallituskokoonpanossa mukana.
Lecornu oli jo seitsemäs pääministeri Macronin presidenttiaikana vuodesta 2017 lähtien. Lisäksi Lecornu oli kolmas pääministeri vain vuoden aikana.