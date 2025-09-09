Ranskan pääministeri jätti eroilmoituksensa

Uusi pääministeri olisi jo viides Ranskassa alle kahden vuoden aikana.
Ranskan pääministeri Francois Bayrou on jättänyt eroilmoituksensa presidentti Emmanuel Macronille.
Maan vähemmistöhallitus kaatui maanantai-iltana, kun pääministeri Bayrou hävisi luottamusäänestyksen parlamentin alahuoneessa eli kansalliskokouksessa selvin numeroin. Hallituksen kaatuminen oli odotettu, sillä oppositiopuolueet sekä vasemmalla että oikealla aikoivat äänestää pääministeriä vastaan.
Macronia on painostettu nimeämään nopeasti uusi pääministeri. Macronin kabinetista on jo eilen kerrottu, että asia etenisi seuraavien päivien aikana.
Uusi pääministeri olisi jo viides Ranskassa alle kahden vuoden aikana, mikä kertoo maan sisäpoliittisesta kuohunnasta. Politico-lehti kirjoittaa, että seuraava pääministeri tuskin on aiempia pääministereitä onnistuneempi tehtävässään.
Ranskalaisen Franceinfo-sivuston mukaan Macronin tulisi löytää pääministeriksi sellainen ehdokas, joka puhuttelisi vasemmistoa, mutta ei suututtaisi oikeistoa.
Macron on ulkopoliittisesti näyttäytynyt maailmalla vahvana eurooppalaisena johtajana esimerkiksi Ukraina-kysymyksessä, mutta sisäpoliittisesti presidentti on haastavassa tilanteessa. Le Figaro -sanomalehden teettämän tuoreen mielipidekyselyn mukaan 64 prosenttia ranskalaisista kannattaisi Macronin eroa.