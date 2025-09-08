Ranskan hallitus kaatuu – Pääministeri Bayrou ei saanut parlamentin alahuoneen luottamusta

Edessä voivat olla uudet vaalit, mutta nekään eivät välttämättä tuo ratkaisua poliittiseen kaaokseen.
Ranskan hallitus kaatuu. Maan pääministeri Francois Bayrou ei saanut parlamentin alahuoneen luottamusta luottamusäänestyksessä. Ranskan parlamentin alahuone, kansalliskokous, äänesti maanantaina Bayroun luottamuksesta.
Viimeisessä puheessaan ennen äänestystä Bayrou puolusti parlamentin edessä sekä vastustusta herättäneitä säästösuunnitelmiaan että luottamusäänestyksen järjestämistä. Oppositiopuolueiden edustajat keskeyttivät puheen toistuvasti huutelullaan.
Pääministeri kuvaili Ranskan velan määrää maalle hengenvaaralliseksi. Bayroun mukaan säästösuunnitelma oli tehty, jotta maa voisi muutaman vuoden päästä paeta "vääjäämätöntä velka-aaltoa, joka on upottamassa sen".
– Teillä on valta kaataa hallitus, mutta ei pyyhkiä pois todellisuutta, Bayrou sanoi kansanedustajille.
Bayrou on toiminut pääministerinä vasta yhdeksän kuukautta. Ilmoitus luottamusäänestyksestä yllätti myös hänen liittolaisensa.
Pääministerin mukaan suurin riski olisi kuitenkin ollut olla pitämättä äänestystä ja jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Luottamusäänestys järjestettiin noin kahdeksalta illalla Suomen aikaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Bayrou vaikutti jo etukäteen hyväksyneen kohtalonsa: hänen kerrottiin jo kutsuneen hallituksen ministerit jäähyväisdrinkeille tänä iltana.
Kansa nousi säästösuunnitelmaa vastaan
Bayroun aiemmin esittelemä 44 miljardin euron säästöohjelma Ranskan budjettivajeen supistamiseksi on saanut takajaloilleen opposition lisäksi myös kansalaiset. Luottamusäänestyksen jälkeen keskiviikkona Ranskassa on määrä järjestää maanlaajuinen Bloquons tout (Pysäytetään kaikki) -protestitapahtuma.
Bayroun säästöehdotuksessa muun muassa jäädytettäisiin eläkkeitä ja sosiaalietuuksia sekä korotettaisiin hiukan kaikkein eniten ansaitsevien veroja. Myös kaksi kansallista vapaapäivää, kuten toinen pääsiäispäivä, muutettaisiin työpäiviksi.
Macronin aikana jo kuusi pääministeriä
Presidentti Emmanuel Macronin pitää nimittää Bayrou uudelleen pääministeriksi tai etsiä viralle toinen haltija. Kolmas mahdollisuus on hajottaa parlamentti ja määrätä maahan ennenaikaiset vaalit, kuten muun muassa laitaoikeiston Kansallinen liittouma on vaatinut.
Kansallisen liittouman puheenjohtaja Marine Le Pen sanoi parlamentissa äänestyksen alla, että parlamentin hajottaminen ei ole Macronille vaihtoehto vaan velvollisuus.
Ranskan politiikan sekaannuksesta kertoo se, että uusi pääministeri olisi järjestyksessä jo seitsemäs Macronin presidenttiyden aikana. Macron on ollut presidentti vuodesta 2017 lähtien.
Bayroun edeltäjä Michel Barnier sai lähtöpassit viime joulukuussa vain kolmen kuukauden pääministeriyden jälkeen.
Uudet vaalit eivät todennäköisesti ratkaisisi perusongelmaa, sillä mielipidekyselyiden perusteella ne eivät edelleenkään tuottaisi kansalliskokoukseen enemmistöpohjaa uudelle hallitukselle. Kansallinen liittouma kylläkin vahvistaisi asemiaan suurimpana puolueena.
Vaatimukset presidentin eroamisesta Macron on torjunut jyrkästi.
Le Figaro -sanomalehden teettämän tuoreen Odoxa-Backbonen mielipidekyselyn mukaan 64 prosenttia ranskalaisista kannattaisi Macronin eroa.