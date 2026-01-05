Pariisin tuomioistuin määräsi syytetyille ehdollisia vankeusrangaistuksia jopa kahdeksaksi kuukaudeksi. Tuomiot tulivat valheellisten väitteiden levittämisestä presidentin puolison sukupuolesta, seksuaalisuudesta sekä kommenteista pariskunnan ikäerosta.

Salaliittoteoria, jonka mukaan Brigitte Macron olisi transnainen, on kiertänyt vuodesta 2017 lähtien. Tuolloin hänen aviomiehensä Emmanuel Macron valittiin Ranskan presidentiksi.

Tänään tuomitut kahdeksan miestä ja kaksi naista ovat iältään 41–65-vuotiaita. He levittivät vääriä väitteitä siitä, että Brigitte Macron olisi syntynyt mieheksi sekä kirjoittivat "erityisen nöyryyttäviä, loukkaavia ja pahantahtoisia" kommentteja. Jotkut päivityksistä tavoittivat kymmeniä tuhansia katselukertoja.

Kaikki syytetyt saivat rangaistuksen. Joissakin tapauksissa tuomio oli verkkokiusaamiskoulutusta, vakavimmillaan kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta.

Huhut vahingoittivat terveyttä

Kaksipäiväinen oikeudenkäynti pidettiin lokakuussa. Brigitte Macron ei kuitenkaan osallistunut siihen henkilökohtaisesti.

Hänen tyttärensä todisti oikeudessa, että huhut ovat vahingoittaneet äidin terveyttä ja perheen elämää.

Oikeudenkäynnin aikana kuultiin, että Brigitte Macron oli kertonut poliisille verkkokommenttien olleen vihamielisiä. Hänen lapsenlapsilleen oli ollut hyvin raskasta kuulla sanottavan, että heidän isoäitinsä olisi mies.

Kunnianloukkauskanne myös Yhdysvalloissa

Pariisin tuomioistuimen tämän päiväinen päätös tulee samaan aikaan, kun Macronit ajavat Yhdysvalloissa oikeuskannetta oikeistovaikuttaja Candace Owensia vastaan.

Brigitte ja Emmanuel Macron nostivat viime kesänä Yhdysvalloissa kunnianloukkauskanteen verkossa liikkuneen huhun vuoksi. Myös siinä väitettiin Brigitte Macronin syntyneen miehenä.

Owens on toistanut väitteitä säännöllisesti podcastissaan.

Kanteessa todettiin, että todisteet kumoavat selvästi tämän ”groteskin kertomuksen”, josta on tullut ”globaalin nöyryytyksen kampanja”.

Ikäeroa verrattu pedofiliaan

Brigitte Macron tapasi nykyisen miehensä toimiessaan opettajana hänen lukiossaan.

Pariskunta meni naimisiin vuonna 2007, jolloin Ranskan tuleva presidentti oli 29-vuotias ja Brigitte yli 50-vuotias.

Ilkeämielisissä, ja tuomioon johtaneissa verkkokommenteissa, avioparin ikäeroa verrattiin pedofiliaan.