Perussuomalaisista kannanhoidollisen metsästyksen hyväksyy 76 prosenttia, SDP:n kannattajista 66 prosenttia ja RKP:n kannattajista 59 prosenttia.

Isoimmat erot suhtautumisessa löytyivät vastaajien puoluekannasta. Kristillisdemokraattien kannattajiksi tunnustautuvista jokainen hyväksyi metsästyksen, keskustalaisista 86 prosenttia ja kokoomuslaisista 84 prosenttia.

Vasemmistoliitossa ja vihreissä vastustus suurinta

Kyselyn perusteella miehet hyväksyivät hieman naisia useammin suurpetojen metsästyksen, mutta ero ei ole lehden mukaan kovin suuri.

Susien, karhujen ja ilvesten metsästys jakaa suomalaisia puoluekantoja mukaillen.

Enemmistö Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista vastustaa suurpetojen kannanhoidollista metsästystä. Vasemmistoliittolaisista 27 prosenttia hyväksyy sen ja 57 prosenttia vastustaa. Vihreistä 28 prosenttia hyväksyy ja 58 prosenttia vastustaa.