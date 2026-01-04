Susien, karhujen ja ilvesten metsästys jakaa suomalaisia puoluekantoja mukaillen.
Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista hyväksyy suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.
Suomalaisista 68 prosenttia kertoo hyväksyvänsä metsästyksen. Eri mieltä oli 23 prosenttia vastaajista, loput olivat epävarmoja kannastaan.
Kyselyn virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyn toteutti Maaseudun tulevaisuuden tilauksesta Kantar Agri.
Kyselyn perusteella miehet hyväksyivät hieman naisia useammin suurpetojen metsästyksen, mutta ero ei ole lehden mukaan kovin suuri.
Vasemmistoliitossa ja vihreissä vastustus suurinta
Isoimmat erot suhtautumisessa löytyivät vastaajien puoluekannasta. Kristillisdemokraattien kannattajiksi tunnustautuvista jokainen hyväksyi metsästyksen, keskustalaisista 86 prosenttia ja kokoomuslaisista 84 prosenttia.
Perussuomalaisista kannanhoidollisen metsästyksen hyväksyy 76 prosenttia, SDP:n kannattajista 66 prosenttia ja RKP:n kannattajista 59 prosenttia.