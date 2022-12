Määrittääkö MM-loppuottelu Lionel Messin perinnön? Asiantuntija muistuttaa historian pysäyttävästä hetkestä: "Hän ei käytännössä voittanut juuri mitään"

– Minun on pakko kysyä itseltäni, himmensikö se epäonnistuminen Roberto Baggion perintöä Italialle? Ja minun on pakko vastata siihen, että ei. Baggiota pidetään edelleen yhtenä sen maan suurimmista jalkapalloilijoista, vaikka hän ei käytännössä voittanut juuri mitään, Virkkunen pohtii.

Mutta, mutta. Lionel Messi sattuu olemaan maasta, jossa suurimmat urat piirtyvät ylimaalliseen asemaan noussutta, edesmennyttä Diego Maradonaa vasten. Messin osana on tulla verratuksi hahmoon, joka on argentiinalaisessa kaanonissa Jumalasta seuraava, eikä kukaan tiedä kumpaan suuntaan.

– Maradona on Argentiinan kansalle edelleen kaikki kaikessa. Erityisesti poismenon jälkeen hän on koskematon. Mystifioitu.

– Ja nyt ollaan juuri siinä, että aika vaikea on Italiasta nostaa vastaavaa verrokkia Baggiolle, joka olisi yhtä rakastettava pallotaituri. Messillä on aivan liian hyvä verrokki. Sellainen, joka on aivan muusta maailmasta. Eihän se ole lähtökohtaisesti edes oikein. Italiassa on ollut vaikka kuinka paljon voittajia ennen Baggiotakin, eikä hän peilaudu ketään toista vasten samalla tavalla kuin Messille tapahtuu aina Maradonan edessä, Virkkunen sanoo.