Kommentti: Ranskan jalkapallosankarit ovat heijastus nyky-Ranskan kasvoista, ja sen tietää joukkueen suurin tähtikin

Jalkapallo on useimpien ranskalaisten mielissä maan kansallisurheilulaji, ja oman joukkueen menestyksellä on suuri merkitys Ranskan kansalliselle itsetunnolle ja yhteishengelle. Jopa talouden on usein todettu parantuvan ainakin muutaman kuukauden ajaksi jalkapallomenestyksen jälkeen.