Määräaikaisista sähkösopimuksista pyritään eroon "valemuutoilla" ja sopimuskikkailulla

Oletko tosiaan muuttamassa?

Hintsa kertoo, että Helen saattaa ottaa asiakkaaseen yhteyttä, jos tämän toiminta näyttää poikkeavalta ja "valemuuttoa" on syytä epäillä. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa kalliimpi määräaikainen sopimus irtisanotaan ja samaan aikaan muut sähköyhtiöt kampanjoivat paljon.



– Olemme muutamia tapauksia käyneet läpi ja kysyneet asiakkaalta, että oletko tosiaan muuttamassa. Mutta järjestelmäthän eivät valitettavasti sitä systemaattisesti mahdollista. Se vaatisi sähkönmyyjien ja verkon haltijoiden yhteiseltä datajärjestelmältä tarkempia kirjauksia, mutta se ei mahdollista tällaista tällä hetkellä.



Nyt valvonta on Hintsan mukaan enemmänkin kunkin myyjän omaan aktiivisuuteen ja toimintamalleihin perustuvaa poikkeamien hallintaa. Hänen mukaansa tilanteet on saatu sovittua asiakkaiden kanssa keskustelemalla.



– Asiakkaat ovat olleet ihan ymmärtäväisiä, kun on käyty läpi, minkä takia on tärkeää, että pidetään molemmat sopimuksesta kiinni.



Helenin asiakkaissa ei ole Hintsan mukaan ollut kovin monta niin sanottua valemuuttajaa. Hän uskoo, että siihen vaikutti yhtiön vuoden takainen kampanja, jonka aikana suurin osa aiemmin kalliimman sopimuksen solmineista Helenin asiakkaista siirtyi puolivuotiseen sopimukseen.



Oomi luottaa siihen, että asiakkaat ymmärtävät määräaikaisten sopimusten sitovuuden.



– Suurin osa asiakkaistamme ymmärtää myös sen, että jos sopimus päätetään oikeudettomasti ennenaikaisesti, kustannukset kuitenkin syntyvät jo hankitun sähkön osalta ja sähkönmyyjälle tulee kustannuksia, Oksanen sanoo Oomin lausunnossa.