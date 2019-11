Maanantain raju lakkoaalto väijyy jo horisontissa: Tästä syystä muut liitot tukevat niin kiivaasti postilaisten työtaistelua – kokosimme 5 työriidan syytä ja seurausta

Postilaisten työtaistelu on siis saanut Suomen melko lailla mullin mallin.

1. Palkanalennusaikeet lakon syynä

Posti on päättänyt siirtää työntekijöitään vuonna 2017 perustetun tytäryhtiön Posti Palvelut Oy:n listoille. Firma noudattaa Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä työehtosopimusta, joka on ehdoiltaan PAU:n sopimusta merkittävästi halvempi.

Nyt Postin työnantajia edustava Palvelutyönantajien liitto Palta haluaisi neuvotella myös Postin ja PAU:n välisen työehtosopimuksen uusiksi. Työnantajan haluna on saada työehtosopimus samankaltaiseksi kuin Media- ja Teollisuusliitoilla.

Seuraus: Postin työntekijät ryhtyivät uuteen lakkoon marraskuun 11. päivänä. Se on kestänyt nyt yli viikon.

2. Työnantaja perustelee alennuksia markkinoiden muutoksella

Palta on perustellut päätöksiään muuttuneella kilpailuasetelmalla. Digitalisaatio ja paperipostin väheneminen ovat vaatineet myös Postia miettimään uusia ratkaisuja , ja esimerkiksi paketti- ja logistiikka-alalla valtion yhtiö sanoo joutuvansa kilpailemaan yksityisen bisneksen kanssa.

Koska Postin kilpailijat paketti- ja logistiikkapuolella teettävät työtään halvemmilla työehtosopimuksilla, on Postikin katsonut, että sen on pakko arvioida palkkojaan uudelleen.

PAU:n julkilausuman mukaan kukaan Postin pääkilpailijoista ei kuitenkaan käytä Teollisuus- ja Medialiittojen välistä työehtosopimusta, vaan heillä on käytössä Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliiton (ALT) ja Autoliikenteen Työnantajaliiton (AKT) välinen sopimus.

3. Tukilakkoja järjestetään, koska Palta on yhteinen vastustaja

Useilla kuljetus- ja palvelualojen liitoilla on joko käynnissä tai edessä samanlaiset työehtosopimusneuvottelut kuin PAU:lla, minkä lisäksi Suomen toiseksi suurin työnantajaliitto Palta on eräänlainen yhteinen vastustaja: se on kuljetusalan työehtosopimuksista suurimman osan toinen osapuoli.