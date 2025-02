Yllätysuutinen! Maajussi-Sami ja Elina saivat lapsen: "Täysin vienyt meidän sydämet"

Maajussille morsian -ohjelman kautta toisensa löytäneet maajussi-Sami ja Elina ovat saaneet ensimmäisen lapsensa.

Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2023 rakastuneet maajussi-Sami ja Elina kokivat hiljattain kaikessa hiljaisuudessa uudenlaista ja valtaisaa perheonnea: helmikuussa heistä tuli esikoisensa vanhempia.

Tuore perhe kotiutui muutama päivä sitten sairaalasta ja totuttelee uudenlaiseen elämään yhdessä Vaihian tilalla Nurmijärvellä.

– Kyllä tässä aika onnellisissa tunnelmissa ollaan ja tämä meidän pieni vauva on kyllä jo ihan täysin vienyt meidän sydämet heti alkuunsa. Hän on todella hurmaava ja ollaan ihan hänen lumoissaan, Elina kertoo MTV Uutisille.

Kaikki meni hyvin niin raskauden aikana kuin synnytyksessäkin ja sekä äiti että vauva voivat oikein hyvin. Sami ja Elina kertovat lapsihaaveen olleen kummallekin heille yksi suurimmista, ja ovatkin nyt onnensa kukkuloilla.

– Kyllä tämä oli meille aika sellainen suunniteltu asia, kummallekin meistä se perheen perustaminen ja lapsen saaminen on ollut haaveena. Ainakin itse odotin sitä todella palavesti. Olen niin onnekas, kun se haave on nyt toteutunut, Elina toteaa.

– Eihän sitä ennen tajua, miten se elämä sen myötä muuttuu, ennen kuin se konkreettisesti muuttuu. Nyt pikkuhiljaa se rupeaa aukeamaan. Ensimmäinen viikko on ainakin luonnistunut oikein hyvin, Sami jatkaa.

Maajussi-Sami ja Elina rakastuivat Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2023.

Kuten monesti vanhemmiksi tulleet sanovat, myös Sami ja Elina allekirjoittavat elämän tärkeysjärjestyksen keikahtaneen päälaelleen.

– Onhan sitä aina valppaana, jos vauva alkaa huutamaan, niin kyllähän se on sitten prioriteetti numero yksi, mikä hoidetaan, Sami kertoo.

Tämä aika on erityistä, kun Sami ja Elina saavat olla paljon kotona ja viettää aikaa uuden perheenjäsenensä kanssa. Samin kaalitilalla on hiljalleen alkamassa uusi kausi, ja nyt hänen töidensä puolesta on myös helppoa ottaa aikaa uuden opetteluun. Kaksikon tiimityö on myös sujunut erittäin saumattomasti.

– Saattaa koko päivä mennä siihen, että me makoillaan vauvan kanssa yhdessä ja hoidetaan häntä. Jotenkin se on sellaista, mikä tuntuu arvokkaalta, että siihen saa keskittyä ja rauhoittua. Se on ihan erilaista elämää kuin se työarki ja muu, mitä on ollut tähän mennessä, Elina miettii.

– Ja Sami todella hyvin hoitaa vauvaa ja on innokas vaipanvaihtaja. On ihanaa, että hän on tässä, voimme tehdä kaiken yhdessä: toinen pesee vauvan pyllyä ja toinen laittaa vaipan valmiiksi, Elina jatkaa.

Kumpikin on sitä mieltä, että rakkaus omaa lasta kohtaan on aivan omaa luokkaansa. Vaikka lapsen saaminen oli yksi Samin ja Elinan suurimmista unelmista, halusivat he pitää matalaa profiilia raskauden ajan, eivätkä kertoneet julkisuuteen odottavansa lasta.

– Sitä kyllä mietittiin, että jos oli vaikka tilanne, missä otettiin valokuvia, niin silloin vähän piiloteltiin asiaa. Vaikka sitä on kyllä jossain vaiheessa vähän vaikeaa salatakaan, kun se näkyy niin vahvasti päällepäin. Kyllähän ihmiset sitten rupesivat väistämättä jossain vaiheessa huomaamaan, Elina miettii.

Pariskunta kiittelee erityisen paljon lähipiiriään ja tukiverkostoaan, jotka ovat huomioneet suloisella tavalla tuoreen, vauvakuplassa olevan perheen, joka on harjoitellut kotielämää nyt muutaman päivän ajan.

– He ovat tuoneet meille ruokaa, herkkuja, kukkia, lahjoja ja kaikkea. Siitäkin tässä ollaan hyvin onnellisia, Elina summaa.

Maajussille morsian -ohjelman uusien maajussien esittelyjakso katsottavissa MTV Katsomossa.