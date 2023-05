Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Joonas ja Linda odottavat esikoistaan: "Elämä menee siihen suuntaan kuin on tarkoituskin"

Maajussille morsian -ohjelman kuvauksissa vuonna 2022 toisiinsa palavasti rakastuneet maajussi-Joonas ja Linda elävät jännittävää aikaa, sillä he odottavat tällä hetkellä esikoistaan. Onnellinen pariskunta kertoo MTV Uutisille, että heidän lapsensa laskettu aika on elokuussa.

– Kaikki on mennyt tosi hyvin, ei ole ollut mitään ihmeempiä. Joonas on kestänyt aivan mielettömän hyvin kaikki hormonihouruni, Linda nauraa.

Kaksikon mukaan etäsuhde on välimatkasta huolimatta toiminut kuitenkin hyvin, ja Joonas eritoten on viettänyt paljon aikaa Lindan luona – aina kun töiltään on ehtinyt. Etäsuhde on saatu toimimaan hyvällä kommunikaatiolla.