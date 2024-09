Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneiden Joonaksen ja Lindan perhe kasvoi vuosi sitten poikavauvalla – rakastavaisilla edelleen satojen kilometrien välimatka

Keväällä 2023 Joonas ja Linda paljastivat ilouutisen, kun he kertoivat odottavansa esikoistaan . Parin poika syntyi viime vuoden elokuussa ja täytti vastikään vuoden.

Joonas ja Linda kertovat nyt MTV Uutisille, että elämä pienokaisen kanssa on sujunut mukavasti ja vanhemmuus on ollut heille luontevaa.

– Poika syntyi viime vuoden elokuussa, ja kaikki on mennyt hyvin, Joonas sanoo.

– Hän on kiltti ja reipas poika, Linda säestää.

Yhteiseen kotiin ennen joulua?

– Sama kaava jatkuu, erona vain, että nyt meillä on vielä lapsi tässä, he kertovat.

Välimatka ei kuitenkaan ole lyönyt kiilaa heidän parisuhdeonnensa väliin. Heillä on tavoitteenaan muuttaa saman katon alle Härmän alueelle ennen joulua. Siihen saakka Joonas kuitenkin elää ”reissuelämää” ja ajelee kotipaikkakuntansa ja Paimion väliä. Hänen työnsä ovat Kauhavalla ja vapaa-aikansa hän puolestaan viettää pääosin Paimiossa Lindan ja poikansa luona. Toisinaan Linda myös matkaa lapsen kanssa Joonaksen luo Kauhavalle.

Järjestely on toiminut, mutta kaksikko myöntää sen vaativan myös veronsa.

– On se tietysti vähän raskasta olla erossa silloin, kun olen itse töissä, emmekä pääse esimerkiksi saman katon alle yöksi tai näe päivän aikana. Se on molemmille raskasta, Joonas sanoo Lindan kompatessa häntä.

– Ja nyt, kun on katsonut jaksoja ja on nähnyt jotain pätkiä tämän syksyn kaudelta, niin ajattelee, että ai niin, olen itsekin ollut tuossa. Vieläkään ei jotenkin ymmärrä, että on ollut samassa tilanteessa ja käynyt sen läpi, Joonas nauraa.