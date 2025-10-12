Maajussi-Antti viettää treffipäivää Matildan kanssa Maajussille morsian -ohjelman kahdeksannessa jaksossa.
Maajussille morsian -ohjelmassa Antti menee treffeille Matildan kanssa farmiviikolla, kun muut puolisoehdokkaat Enni ja Jonna jäävät tilahommiin. Jakso on nähtävillä jo MTV Katsomo+ -palvelussa.
Antilla on jo ennen treffejä orastava ihastus Matildaa kohtaan, joka vain vahvistui treffien aikana. Kaksikon treffeihin kuului pyöräilyä ja saunomista.
Treffien aikana Antti tekeekin paljastuksen Matildalle, joka ilahduttaa puolisoehdokasta paljon.