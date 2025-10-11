Maajussille morsian -ohjelmassa Pertun tilalla koetaan suuria tunteita.

Maajussille morsian -ohjelman kahdeksannessa jaksossa vietetään treffejä. Jakso on nähtävillä jo MTV Katsomo+ -palvelussa. Maajussi-Perttu pääsee jaksossa treffeille toisen kerran, tällä kertaa treffiseurana on Emilia.

Pertun tilalla koetaan suuria tunteita, kun maajussi saapuu Emilian kanssa treffeiltä takaisin muiden puolisoehdokkaiden Aadan ja Anniina luo. Perttu ja Emilia kertovat hymyillen mukavasta treffipäivästään, jonka he viettivät Kolin upeissa maisemissa.

Aada saapui ensimmäisenä tilalle ja vietti treffipäivän Pertun kanssa ajaen traktoria ja piknikillä tilan miljöössä. Aada pahoittaa mielensä, kun hänen ja Pertun treffit olivat niin työpainotteiset.

