Pertun ja puolisoehdokas vaihtavat suudelmia Maajussille morsian -ohjelmassa.

Maajussille morsian -ohjelman kymmenennessä jaksossa Perttu esittelee puolisoehdokkaat vanhemmille. Aamusta puolisoehdokkaat Aada, Emilia ja Anniina tekevät tilahommia yhdessä Pertun ja Pertun isän Urpon kanssa. Myöhemmin puolisoehdokkaat tekevät karjalanpiirakoita Pertun äidin Marjon kanssa.

Kesken leipomishommien Perttu pyytää Aadan mukaansa kauppaan ja kahville. Kaksikko kävi treffeillä farmiviikon ensimmäisenä päivänä ja Aada oli siitä aikaisemmin harmissaan, kun ei saanut omasta mielestään kunnollisia treffejä verrattuna muihin.

Farmiviikon aikana Aadan kiinnostus Perttuun ei ole laantunut.