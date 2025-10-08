Maajussi-Antti pääsee treffeillä saunomaan Matildan kanssa Maajussille morsian -ohjelmassa.

Maajussi-Antti ja puolisoehdokas Matilda viettävät treffipäivää Maajussille morsian -ohjelman kahdeksannessa jaksossa. Kaksikon treffeihin kuuluu pyöräilyä sekä saunomista ja uimista. Jakso on nähtävillä jo Katsomo+ -palvelussa.

Maajussi-Antti pääsi treffeille Matildan kanssa.MTV

Ihastunut Antti kysyy treffeillä suoraan Matildalta, onko hän sellainen ihminen, johon Matilda voisi ihastua tai jopa rakastua. Matilda vastaa myönteisesti Antin esittämään kysymykseen.

Myöhemmin Matilda hehkuttaa haastattelussa onnellisen näköisenä treffejä ja myöntää olevansa ihastunut Anttiin.

Yllä olevalla videolla Antti paljastaa, että erityisesti saunominen ja uiminen oli mieluisaa bikiniasuisen Matildan kanssa.