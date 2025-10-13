Maajussille morsian -ohjelmassa Matti kysyy suoran kysymyksen puolisoehdokkaaltaan.

Maajussille morsian -ohjelman yhdeksännessä jaksossa farmiviikon treffit jatkuvat. Jakso on jo nähtävillä Katsomo+:ssa.

Maajussi-Matti pääsee treffeille Suvin kanssa, kun taas Marika ja Jenna jäävät tilalle töihin.

Matti myöntää Suvin olevan mysteeri, eikä hän ole päässyt vielä selville naisen tunteista. Kaksikon treffeihin kuuluu ensin suppailua, jonka jälkeen he menevät keskustelemaan yhdessä herkkujen ääreen.

– Olen minä vaistonnut Suvista, että Suvi kyllä osaa flirttailla ja se katse, olen huomannut sen alusta asti, Matti kertoo.

– Kyllä hän vangitsee katseellaan ja ei se minua haittaa yhtään, kyllä minä tykkään häntä katsella, Matti jatkaa.

Matti täräyttää treffien aikana Suville suoran kysymyksen: "Mitä jos läimäisen sinua kämmenellä perseelle?"

Yllä olevalta videolta näet, mitä Suvi vastaa.