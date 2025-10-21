Maajussille morsian -ohjelmassa maajussi-Antin pää on pyörällä treffien jälkeen.

Maajussille morsian -ohjelman yhdeksännessä jaksossa maajussi-Antti pääsee treffeille Ennin kanssa. Edellisenä päivänä Antti oli hyvin onnistuneilla treffeillä Matildan kanssa ja molemmat myönsivät, että on tunteita toisiaan kohtaan.

Antilla on jo ennen treffejä lämpimiä tunteita Enniä kohtaan. Kaksikko menee kävelemään metsään, jonka jälkeen syömään nuotion viereen.

Treffien jälkeen Antilla on ajatukset entistä enemmän sekaisin naisten suhteen.