Romanttinen suudelma! Maajussi-Kalle ja morsianehdokas ajautuvat treffeillään tunteiden vietäviksi

Maajussi-Kalle viettää morsianehdokkaansa Niinan kanssa farmiviikkojen viimeisen treffipäivän. Treffeillä on erittäin ihastunut tunnelma läpi päivän, molemmin puolin.

Niina kertoo kameroille, että hänellä on yhä perhosia vatsassa, mutta tämäkin tunne on alusta jo rauhoittunut. Niinan mukaan hänellä alkaa olla mukava, rauhallinen ja varma olo siitä, että hyvää on luvassa.