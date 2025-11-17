Monet maailmankuulut artistit protestoivat "mykkäalbumilla" tekoälyn uhkaa Britanniassa.
Tuoreimpana myös poplegenda Paul McCartney julkaisee joulukuussa "mykän" protestilaulun, jolla hän vastustaa tekijänoikeuslain muutoksia Britanniassa.
McCartneyn Bonus Track -niminen kappale on kahden minuutin ja 45 sekunnin äänite tyhjästä studiosta.
McCartneyn lisäksi protestiin ovat liittyneet omilla kappaleillaan myös esimerkiksi Hans Zimmer sekä laulaja Kate Bush.
Kohua aiheuttaneen lakimuutoksen myötä teknologiayrityksille sallittaisiin poikkeuksia, jotka muusikoiden ja taiteilijoiden mukaan uhkaisivat heidän toimeentuloaan.
Artistit sanovat yhteisessä lausunnossaan vastustavansa tekoälyn luomaa uhkaa luoville aloille.
Mykkäalbumi julkaistiin ensimmäisen kerran helmikuussa, ja siinä on mukana yli 1 000 artistia. Joukossa ovat muiden muassa Annie Lennox, Blur-yhtyeestä tunnettu Damon Albarn ja Jamiroquai-yhtye.