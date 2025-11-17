



Maailmantähdet protestoivat tekoälyn uhkaa "mykkäalbumilla" – Paul McCartney liittyi rintamaan 0:53 Tunnistaisitko tätä tekoälyn tekeleeksi? Kuuntele lopputulos tästä. Julkaistu 17.11.2025 22:38 MTV VIIHDE – STT Monet maailmankuulut artistit protestoivat "mykkäalbumilla" tekoälyn uhkaa Britanniassa. Tuoreimpana myös poplegenda Paul McCartney julkaisee joulukuussa "mykän" protestilaulun, jolla hän vastustaa tekijänoikeuslain muutoksia Britanniassa. McCartneyn Bonus Track -niminen kappale on kahden minuutin ja 45 sekunnin äänite tyhjästä studiosta. McCartneyn lisäksi protestiin ovat liittyneet omilla kappaleillaan myös esimerkiksi Hans Zimmer sekä laulaja Kate Bush. Kohua aiheuttaneen lakimuutoksen myötä teknologiayrityksille sallittaisiin poikkeuksia, jotka muusikoiden ja taiteilijoiden mukaan uhkaisivat heidän toimeentuloaan. Artistit sanovat yhteisessä lausunnossaan vastustavansa tekoälyn luomaa uhkaa luoville aloille. Mykkäalbumi julkaistiin ensimmäisen kerran helmikuussa, ja siinä on mukana yli 1 000 artistia. Joukossa ovat muiden muassa Annie Lennox, Blur-yhtyeestä tunnettu Damon Albarn ja Jamiroquai-yhtye. Lue myös:





Artistien mukaan muutokset helpottaisivat tekoälymallien kouluttamista luvattomasti teoksilla, jotka on suojattu tekijänoikeuksilla.

– Ehdotuksen mukaan Britannian tekijänoikeuslaki muutettaisiin täysin globaalien teknologiajättien hyödyksi. Tekoäly-yritykset voisivat vapaasti käyttää taiteilijoiden töitä tekoälymalliensa kouluttamiseen ilman lupaa tai korvauksen maksamista, he sanovat.

Toukokuussa noin 400 kirjailijaa ja muusikkoa, mukaan lukien muusikot Elton John, Ed Sheeran, Dua Lipa ja Sting sekä kirjailijat Kazuo Ishiguro, Michael Morpurgo ja Helen Fielding, allekirjoitti kirjeen, jossa he tuomitsivat lakiehdotukset kutsuen niitä "lahjaksi Piilaaksolle".

Britannian pääministeri Keir Starmer on aiemmin sanonut, että hallituksen tulee löytää "oikea tasapaino" tekijänoikeuksien ja tekoälyn välillä. Hän totesi kuitenkin, että teknologia on myös "valtava mahdollisuus".

UK Musicin viime viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan peräti kaksi kolmasosaa artisteista ja tuottajista pelkää tekoälyn uhkaavan heidän uraansa.