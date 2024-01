Universal vetää musiikkisisältönsä pois TikTokista – helmikuusta lähtien somealustalla ei kuulla enää näitä huippuartisteja

Universal Music on vetämässä miljoonia kappaleita pois TikTok-palvelun käytöstä, kertoo BBC . Päätös on seurausta maksuja koskeneiden neuvotteluiden kariutumisesta.

Mikäli näin tapahtuu, se tarkoittaisi sitä, ettei TikTokissa voisi enää käyttää esimerkiksi Taylor Swiftin, The Weekndin tai Draken kappaleita. Universal pitää otteessaan oikeuksia myös muun muassa Coldplayn, The Beatlesin, Aviciin, Billie Eilishin, Abbansekä Adelen musiikkiin, sekä hiljattain Saltburn-elokuvan ansiosta laajalti trendanneeseen Sophie Ellis-Bextorin 2000-luvun hittiin Murder on the Dancefloor.