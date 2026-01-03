Paula Vesala sai toisen lapsen.
Artisti Paula Vesala, 43, kertoo saaneensa uudenvuoden aattona toisen lapsen.
Instagram-julkaisussa Vesala kertoo saaneensa "pakkaspojan".
– Uudenvuoden aattona syntyi rakas pakkaspoika meille ikionnellisille. Tervetuloa maailmaan, pikku ihme, Vesala kirjoittaa sydänten kera. Mikäli upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.
Päivityksessään suosittu muusikko kiittää lisäksi Naistenklinikan henkilökuntaa.
Julkaisun kommenttikenttä on täyttynyt lukuisista onnentoivotuksista perheen uudelle tulokkaalle.
Vesala kertoi aiemmin raskauden olleen toivottu ja sitä oli odotettu kauan.
– Olen saanut pitää salaisuutta, jota toivoin hirmuisen kauan, ja luovutinkin jo. Sanottiin että olisi mahdotonta, mutta hän päätti tulla kuitenkin, Vesala kirjoitti aiemmin Instagramissa.