Maailman kovatuloisimpiin näyttelijöihin kuuluva Dwayne "The Rock" Johnson kulkee legendaarisen Arnold Schwarzeneggerin jalanjäljissä – tällainen on supertähden menestystarina

Saatuaan suurta menestystä showpainin saralla, mies päätti muuttaa uransa valkokankaalle. Ensin hän esiintyi pienissä rooleissa tv-sarjoissa, mainoksissa ja elokuvissa. Vuonna 2001 tähti näytteli ensimmäisen ison roolinsa The Mummy Returns -elokuvassa. Tämän jälkeen hän on tahkonnut hittielokuvia toisensa perään.

Seuraava Yhdysvaltain presidentti?

Yhtäläisyyksiä legendaariseen tähteen

He jopa esiintyivät samassa elokuvassa, jossa Schwarzenegger teki pienen cameo-roolin Johnsonin ollessa tähti. Welcome To The Jungle -elokuvan kohtausta pidetään leffapiireissä legendaarisena. Elokuvassa entinen toimintasankari tapaa nykyisen tähden ja ikään kuin tällä eleellä siirrettäisiin soihtu toimintasankarilta toiselle.