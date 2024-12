Näyttelijä Denzel Washington kastettiin suorassa lähetyksessä

Näyttelijä Denzel Washington sai äskettäin kasteen ja pappisluvan, jonka myötä hänet voidaan vihkiä tulevaisuudessa papiksi.

Näyttelijä Denzel Washington, 69, kastettiin juuri ja hänestä voi tulevaisuudessa tulla myös pappi.

Tähti kastettiin lauantaina 21. joulukuuta Kelly Temple Church of God in Christ -seurakunnassa, joka sijaitsee New Yorkin Harlemin kaupunginosassa. Hänelle luovutettiin myös pappislupa, jonka avulla hänet voidaan tulevaisuudessa vihkiä papiksi.

Kastetilaisuus näytettiin suorana Facebookin kautta First Jurisdiction Church of God in Christ ENY -profiilissa.

Näyttelijä upotettiin kasteveteen, minkä jälkeen hän poseerasi myös valokuvissa papin lupakirjansa ja kastetodistuksensa kanssa.

Washington kertoi tilaisuudessa uskonnon omaksumisestaan.

– Viikon kuluttua täytän 70 vuotta. Se kesti jonkin aikaa, mutta nyt olen täällä. Jos [Jumala] voi tehdä tämän minulle, ei ole mitään, mitä hän ei voisi tehdä sinulle. Taivas on kirjaimellisesti rajana, hän sanoi arkkipiispa Christopher Bryantin mukaan, joka kertoi asiasta Page Sixille.

Myös näyttelijän vaimo Pauletta Washington, 74, oli paikalla tilaisuudessa ja puhui kyynelehtien miehensä hengellisestä matkasta ja siitä, miten ylpeä hän oli nähdessään miehen ottavan tämän seuraavan askeleen uskossaan.

Pauletta ja Denzel Washington

Uutinen tähden kasteesta tulee vain reilu kuukausi sen jälkeen, kun hän avautui uskonnosta Hollywoodissa ja kutsui sitä ”epämuodikkaaksi” Esquire-lehdessä 19. marraskuuta julkaistussa omakohtaisessa esseessä.

Esseessä näyttelijä muisteli elämäänsä muuttanutta ensimmäistä vierailuaan Los Angelesissa sijaitsevaan West Angelesin helluntaiseurakuntaan näyttelijä-ohjaaja Robert Townsendin ehdotuksesta. Hän viittasi kokemukseen elämänsä suurimpana hetkenä ja kertoi täyttyneensä Pyhällä Hengellä. Washington totesi myös, että uskonnosta avoimesti puhuminen on hieman paheksuttavaa hänen ikäistensä keskuudessa viihdeteollisuudessa.

Washington on tuttu muun muassa elokuvista The Equalizer: oikeuden puolustaja (2014) ja Gladiator II (2024).

Lähde: People