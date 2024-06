Dwayne ”The Rock” Johnsonin tyttäret peittelivät isänsä "yksisarvisen kakkaan"

– Kello 6.15 aamulla, eikä ole parempaa tapaa aloittaa isänpäivää kuin "taianomainen glitter-kasvohoito” eli ”yksisarvisen kakka”. Roikuin toimistossani kello 5 aamulla isänpäivän aamuna odottamassa, että pikku tornadoni heräisivät. Sitten kuuden maissa kuulin pienten juoksuaskeleiden ryntäyksen, he ryntäsivät toimistooni ja sanoivat kolme asiaa, joista tiesin heti, että tämä ei tule päättymään hyvin, Johnson kirjoitti videon yhteydessä.

Johnson kirjoitti, että hänen tyttärensä olivat sanoneet hänelle, että heillä on tälle isänpäiväyllätys ja käskeneet isänsä mennä makuulle.

Johnson on naimisissa Laurenin Hashianin , 39, kanssa. Johnsonilla on myös 22-vuotias tytär Simone Johnson ex-vaimonsa Dany Garcian kanssa.

Johnson tuli julkisuuteen kolmannen polven show-painijana, sillä myös hänen isänsä ja isoisänsä olivat painijoita. Hän on painiuransa jälkeen tähdittänyt lukuisia elokuvia, kuten Muumion paluu ja Fast and Furious 5, 6, 7 ja 8. Forbes-lehti on listannut hänet maailman parhaiten palkatuimpien näyttelijöiden listalle useana vuotena vuositulojensa vuoksi.