Katso häikäisevät kuvat! Lady Gagan vahanukke hämmentää

Madame Tussaudsin vahanukke artisti Lady Gagasta on tehty pieteetillä.

Lontoon Madame Tussaudsin vahakabinetti paljasti artisti Lady Gagan vahanuken julkaisemalla Instagram-tilillään taideteoksesta videon 30. tammikuuta.

Tähden vahanukke hurmaa ja hämmentää ihmisiä realistisuudellaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Hän näyttää uskomattomalta, eräs ihasteli.

– Mielettömän tarkka. Tämä nielaisee, toinen kirjoitti.

– Wau! Hienoa työtä, kolmas kehui.

Lady Gagan vahanukke koko loistossaan.STELLA Pictures

Lady Gagan vahanukke näyttää läheltä aivan aidolta artistilta itseltään.STELLA Pictures

Lady Gagan vahanukke on jopa tatuointejaan myöten aivan itsensä näköinen.STELLA Pictures

Vahakabinetti kertoo sivuillaan, että vahanukke on tehty Lady Gagan vuoden 2022 Grammy-gaalan lookista ja hahmolla on päällään kopio ikonisesta Armani Privé -mekosta.

Gagan uusi hahmo on fanien nähtävillä maanantaista 3. helmikuuta 2025 alkaen. Se tulee Madame Tussaudsin ikoniselle Awards Party -alueelle ja liittyy näin tähdillä varustettujen hahmojen, kuten Timothée Chalametin, Harry Stylesin, Zendayan, Dwayne Johnsonin, Priyanka Chopra Jonasin ja Lil Nas X:n, joukkoon.

Lady Gaga ilmoitti äskettäin julkaisevansa kahdeksannen studioalbuminsa Mayhem. Hän on saanut 13 Grammy-palkintoa ja myynyt maailmanlaajuisesti yli 170 miljoonaa levyä. Sen lisäksi, että Gaga on uraauurtava musiikki-ikoni, hän on myös näyttelijä, sillä hän teki roolit kahdeksan kertaa Oscar- ja viisi kertaa Golden Globe -palkintoehdokkaana olleessa elokuvassa A Star Is Born ja Harley Quinniä elokuvassa Joker: Folie à Deux, joka julkaistiin lokakuussa 2024.

Tämä on Lady Gagan toinen hahmo Madame Tussaudsin vahakabinetissa. Ensimmäinen esiteltiin vuonna 2010.