Kommentti: Paljon onnea, Joe Biden, 81, sillä sitä nyt tarvitset – osa demokraateista haikailee jo The Rockia apuun Trumpia vastaan

Viime viikkojen kannatuskyselyt eivät ole olleet iloista luettavaa Bidenille. Bidenin suosio on laskussa nuorten lisäksi demokraattipuolueen selkärangan eli vähemmistöjen keskuudessa. Bidenin vahvan Israel-tuen vuoksi Biden on menettämässä sekä arabiamerikkalaiset, muslimit ja mustat, ja laskua on myös latinojen keskuudessa.

Bidenin laskeva suosio ei liity ainoastaan lähi-itään, vaan myös talouteen ja maahanmuuttoon. Aiemmin viikolla julkaistun Marquette Law Schoolin kannatuskyselyssä 50 prosenttia vastaajista sanoi luottavansa entiseen presidentti Donald Trumpiin maahanmuuttokysymyksessä, vain 27 prosenttia sanoi luottavansa Bideniin.

Kivi vastaan Trump?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Bidenin alamäestä kertoo paljon se, että arvostetun sanomalehden The Washington Postin kolumnisti ylistää showpainijana ja näyttelijänä tunnettua Dwayne “The Rock” Johnsonia presidentiksi. Aiemmin viikolla julkaistussa mielipidekirjoituksessa toimittaja David Von Drehle arvioi, että The Rock voisi päihittää Trumpin.

Kirjoittajan argumentti perustuu amerikkalaisten vastahakoisuuteen kokea Biden vs. Trump uudelleenottelu. Von Drehlen mukaan The Rock edustaa kaikkea sitä mitä Trump yrittää olla: “fyysisesti vaikuttava, persoonana kova, mutta laajalti pidetty”. Johnson, 51, kertoo olevansa imarreltu kyselyistä presidenttikisaan ja myöntää, että niitä on tullut eri “puolueilta”. Lisää huhuja The Rockin osallistumisesta politiikkaan lisäsi se, että näyttelijä tapasi aiemmin viikolla demokraattien senaattijohtajan Chuck Schumerin kongressitalolla.

Bidenin suurin huoli ei välttämättä ole showpainija vaan oman puolueen Länsi-Virginian senaattori Joe Manchin. Manchin ilmoitti viime viikolla, ettei pyri jatkokaudelle senaattiin ja vihjasi aloittavansa matkustamisen eri puolella Yhdysvaltoja vaalitunnelman haistelemiseksi. Manchin on sanonut harkitsevansa sitoutumattomana kampanjointia ja tarkoituksena on tavoitella demokraattien maltillisia.

– Pelkään kuollakseni, että Donald Trumpista tulee jälleen presidentti ja menetämme demokratian sellaisena kuin sen tunnemme. Sanon näin, koska emme halua normalisoida vihapuhetta. Ei voi olla, että rehelliset vaalit ovat vain ne vaalit, mitkä sinä itse voitat, sanoi Manchin uutiskanava MSNBC:n haastattelussa torstaina.

Ne varmat haastajat

Huhuttujen haastajien lisäksi Bidenilla on vahvistettuja haastajia. Minnesotalainen demokraattiedustaja Dean Phillips on ilmoittanut haastavansa Bidenia presidenttikisassa. Alunperin demokraattien ehdokkaana, nyt sitoutumattomana presidentiksi pyrkii myös Robert F. Kennedy Junior.

Rokotevastainen salaliittoteoreetikko Kennedy Jr. on entisen presidentti John F. Kennedyn veljenpoika ja kannatuskyselyissä hän on korkeammalla kuin kukaan sitoutumaton aiemmin. Esimerkiksi Quinnipiac Universityn kannatuskyselyssä Kennedy Jr. sai 22 prosenttia äänistä. Myös Jill Stein on ilmoittautunut Vihreän Puolueen ehdokkaaksi. Stein pyrki presidentiksi myös 2016 vaaleissa.

Edellä mainituilla ei uskota olevan mahdollisuuksia presidentiksi, mutta heitä ei voi ohittaa, sillä he voivat vaikuttaa vaalitulokseen viemällä ääniä pääehdokkailta Bidenilta ja Trumpilta.