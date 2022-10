Työelämästä pois ja huvittelemaan jo nelikymppisenä? Tässä on kyse "firettämisessä"

”Firettäjät” pyrkivät keräämään riittävän suuren pääoman säästämällä ja sijoittamalla niin, että he pystyvät jäämään pois työelämästä jo kauan ennen varsinaista eläköitymistä. Pääomatavoite riippuu ihmisen omasta kulutustasosta: kun tietää millaisen summan tarvitsee, saa laskettua säästösuunnitelmansa.

– Moni firettää 15–20 vuoden tavoitteella – eli pyrkii jäämään pois työelämästä jo neljäkymppisenä. Suomessa harva firettäjä on vielä ehtinyt saavuttaa tavoitettaan, ja onkin kiinnostavaa nähdä tulevaisuudessa, pysyykö ilmiö pinnalla ja pääsevätkö firettäjät tavoitteisiinsa, Carlsson toteaa.

Säästeliäs elämäntapa mahdollistaa sijoittamisen

Kirjainyhdistelmä fire tulee englanninkielisestä motosta "financial independence, retire early" – taloudellinen itsenäisyys, varhainen eläköityminen.

Carlsson muistuttaa, että tavoitteeseen pääsemisen tiellä on useita kompastuskiviä.

– Sivutöiden tekeminen päätyön rinnalla voi olla nopeampi tie, mutta se on erittäin rankka tie, joka saattaa johtaa uupumiseen. Toisaalta pelkällä oman kulutuksen vähentämisellä tavoitteen saavuttaminen voi viedä hyvin pitkään, eivätkä kaikki välttämättä jaksa elää kymmeniä vuosia tiukalla säästölinjalla.

Vapauden ja turvallisuuden tavoittelua

Carlssonin mukaan firetys kiehtoo nuoria aikuisia siksi, että he ovat aloittaneet työelämänsä tilanteessa, johon liittyy monenlaisia epävarmuustekijöitä.

– Nuoret aikuiset eivät ole työelämänsä aikana olleet oikeastaan koskaan sellaisessa tilanteessa, että he tietäisivät, että nyt heillä on turvallinen työ, joka tulee olemaan heillä eläkeikään asti. Heidän työelämänsä ovat ehkä koostuneet määräaikaisuuksista ja erityyppisistä projekteista, jotka tulevat ja menevät. Firetyksellä tavoitellaankin vapauden lisäksi myös turvallisuutta.

Carlsson uskoo, että ilmiön taustalla on lisäksi Suomen eläkejärjestelmään ja esimerkiksi alhaiseen syntyvyyteen liittyviä tekijöitä: nuoret aikuiset eivät välttämättä usko valtion eläkejärjestelmän kantavuuteen omalla kohdallaan.

Carlssonin mukaan firettäjien joukossa on paljon myös hektiseen työelämään uupuneita suorittajaluonteita, jotka kaipaavat kiireettömämpiä ja vapaampia työskentelytapoja.

Nordea: Firetys-into on jo laskussa

– Viime vuonna uusimme tutkimuksen, ja enää 39 prosenttia nuorista tavoitteli taloudellista riippumattomuutta. Yleisesti ottaen on paljon tyypillisempää, että sijoittamisella valmistaudutaan pahan päivän varalle tai haetaan joustoa elämään.

Hämäläisen mukaan on mahdollista, että koronapandemia on vaikuttanut säästämisen tavoitteisiin. Hän uskoo firetyksen olevan ilmiö, jota esiintyy eniten pitkien kurssinousujen aikana. Sen sijaan entistä useampi Nordean asiakas on aloittanut kuukausisäästämisen kartuttaakseen varallisuutta varsinaista eläköitymistä varten.