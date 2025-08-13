Sijoituspelaamisessa samanlaisia riskejä kuin rahapelaamisessa – "Moni ei ymmärrä"

Mitä on sijoituspelaaminen? Sijoittamisessa on riskinsä.

Sijoittamisen ja rahapelaamisen rinnalle on muodostunut sijoituspelaamiseksi kutsuttu ilmiö. Mistä on kyse?

– Sijoittamisen psykologia on sitä, että me ikään kuin laitamme rahaa sivuun, jotta me sitten myöhemmin voisimme nauttia niistä varoista, joita me ei nyt tässä hetkessä käytetä. Mutta sijoituspelaamisessa se rahan voittaminen on se päämotivaatio, kertoo A-klinikkasäätiön tutkija Eerik Soares Ruokosuo. Huomenta Suomessa.

– Eli se tiivistyy siihen, että me halutaan ymmärtää, mitä markkinoilla tapahtuu, ja me halutaan ikään kuin aktiivisesti ja reaktiivisesti riskeerata meidän rahaa, riskeerata meidän taloudellista tulevaisuutta, siihen, että saisimme isompia, nopeampia voittoja.

Ilmiössä on yhtäläisyyksiä raha-automaateilla pelaamiseen.

– Siinä on itse asiassa aika paljonkin samaa, ja tämä on se, mitä moni ei ymmärrä, ja tämä on se, mitä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät.

Soares Ruokosuo kertoo, että vuonna 2016 tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa vedettiin yhteen siihen astista tutkimusta sijoituspelaamisesta ja sen suhteesta rahapelaamiseen.

– Kirjallisuuskatsauksen kirjoittajat tulivat siihen tulokseen, että ne olivat niin samankaltaisia ilmiöitä, että tämmöinen spekulatiivinen sijoittaminen, jossa metsästetään voittoja, tulisi määritellä joko omaksi toiminnalliseksi addiktiokseen rahapeli-addiktion lisäksi tai sitten yhdeksi rahapeli-addiktion muodoksi, ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota addiktion hoidossa.

Miten teknologia on muuttunut ja avittanut uuden addiktioilmiön muodostumista? Miten ymmärrys sijoittamisesta pahentaa addiktiota? Miten velkavivun käyttö voi pahentaa tappioita? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

