Tätä mieltä Jannika B on tuotantonsa poistumisesta TikTokista: "Haluan uskoa vilpittömästi..."

Universal Music veti miljoonia kappaleita pois TikTok-palvelun käytöstä torstaina 1. helmikuuta. Päätös on seurausta maksuja koskeneiden neuvotteluiden kariutumisesta.

Universalin syytösten mukaan TikTok haluaisi maksaa musiikin käytöstä murto-osan verrattuna siihen, mitä muut sosiaalisen median palvelut maksavat Universalin musiikkitarjonnan käytöstä. Universalin mukaan sen saamat tulot TikTokista muodostaisivat ainoastaan yhden prosentin osuuden sen koko liikevaihdosta, vaikka TikTokilla on yli miljardi käyttäjää maailmanlaajuisesti.

– Haluan uskoa vilpittömästi, että he yrittävät edistää hyvää asiaa, koska tekijänoikeuskorvauksista on puhuttu Spotifyn, radioiden ja monen muun suhteen, että ovatko ne sellaisissa summissa, että ne ovat oikeudenmukaisia. Että me biisintekijät pystymme elämään taiteellamme, hän sanoi.