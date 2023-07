TikTok haastaa Spotifyn uudella sovelluksella – solmi sopimuksen yhden maailman suurimman levy-yhtiön kanssa

Kiinalainen videopalvelu TikTok on julkistanut TikTok Music -musiikkisovelluksen, jolla se haastaa muut musiikin suoratoistopalvelut.

Sovellus on ollut testikäytössä Brasiliassa ja Indonesiassa, ja nyt se saapuu rajoitettuun testikäyttöön Australiaan, Meksikoon ja Singaporeen.

TikTok on toiminut ponnahduslautana lukuisille artistien kappaleille. Sovelluksessa on kehitetty erilaisia trendejä, kuten tansseja, musiikin ympärille. Erityisen merkittävä ponnahduslauta sovellus on ollut uusille artisteille.