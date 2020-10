Luulitko, että minipossu on söpö ja pieni lemmikki? Moni hankkii eläimen liian kevyin perustein: voi kasvaa satakiloiseksi ja elää 20-vuotiaaksi

– Minipossuinnostuksen taustalla on todennäköisesti se, millä tavalla minipossuja esitellään sosiaalisessa mediassa. Ihmiset saavat vääristyneen kuvan siitä, millaisesta lemmikistä on kyse, minkä seurauksena possuja hankitaan aivan liian kevein perustein ja asiaan perehtymättä, Saarimaa toteaa.

Omistajan rekisteröidyttävä sikatilalliseksi

Suomen eläinsuojelu ry:n eläinsuojeluneuvojan Minna Höltän mukaan osa minipossun omistajista ei tiedä, että tuotantosikoja koskevat lait ja asetukset pätevät myös minipossujen kanssa. Possunomistajan on rekisteröidyttävä sikatilalliseksi, ja laki velvoittaa järjestämään possulle myös lajitoverin seuraa.

Jokaisella minipossun omistajalla tulisi siis olla vähintään kaksi possua. Läheskään kaikissa tapauksissa näin ei kuitenkaan ole. Ruokaviraston sikarekisterissä ei myöskään ole kuin osa kaikista suomalaisista minipossun omistajista.

Saarimaa kertoo, että jos omistajalla on ollut yksi minipossu jo useamman vuoden, hänen on aika lailla mahdotonta tuoda reviirille toista possua ilman, että edessä on sekasorto. Varsinkin, jos lemmikki on ollut sisäpossuna.