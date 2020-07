Luulitko, että koronan rajuin vaihe meni jo? Maailmassa on vahvistettu yli 16 miljoonaa tartuntaa, joista yli 5 miljoonaa on todettu heinäkuussa

Yli puolet tartunnoista on todettu Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Karibialla. Kaikkiaan liki 650 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen.

Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, jossa niitä on tiedossa 4,2 miljoonaa. Kuolemantapauksia maassa on ollut lähes 150 000.