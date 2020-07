THL: Ensimmäiset suomalaiset voivat saada koronarokotteen jo tänä vuonna – maailmalla päätöksiä rokotteiden varauksesta on jo tehty

– Tämän vuoden puolella voi hyvinkin ajatella, että ensimmäisiä annoksia on saatavilla, hän sanoo.

Osa lääkeyhtiöistä on jo käynnistänyt rokotteiden tuotannon, vaikka viranomaisten myöntämästä myyntiluvasta ei ole takuita. Yhtiöt ottavatkin tuotannon käynnistämisessä harkitun riskin.

Rokottamisen aikatauluun vaikuttavat rokotteiden kanssa tehtävät tutkimukset, myyntiluvan saaminen lääkeviranomaisilta sekä se, kuinka nopeasti ja paljon rokotetta voidaan tuottaa. Nohynek sanoo, että uuden rokotteen on oltava riittävän turvallinen suhteessa siitä saatavaan terveyshyötyyn.

Hänen mukaansa Suomi on heti alussa valmis hankkimaan rokotteita sen verran kuin se on mahdollista.

– Suomihan on ilmoittanut olevansa halukas saamaan rokotteita kaikille kansalaisille, jotka sitä tarvitsevat tai haluavat.

Lupaavia koronarokotteita on useampia

Oxfordin yliopistossa kehitetään lupaavaa rokotetta, mutta hankkeita on käynnissä ympäri maailmaa. Maat käyvät neuvotteluja lupaavien rokotevalmistajien kanssa. Esimerkiksi Britanniassa tehtiin aiemmin tällä viikolla päätöksiä koronarokotteiden varaamisesta.

Suomi on ilmaissut halunsa hankkia rokotteita kolmea reittiä pitkin, joissa kaikissa on kyse kansainvälisestä yhteistyöstä muiden maiden kanssa.

Euroopan unioni ja Maailman terveysjärjestö WHO käyvät neuvotteluja lääkeyhtiöiden kanssa, ja Suomi on mukana molemmissa. Myös Saksa, Ranska, Italia ja Hollanti ovat muodostaneet yhteisen allianssin, ja Suomi on ilmaissut halukkuutensa yhteistyöhön.