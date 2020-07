WHO huolissaan koronavirustartuntojen määrän kasvusta Euroopassa – Englannissa maskipakko sakon uhalla, Espanjassa yli 2000 uutta tartuntaa päivässä

Maailmassa on tähän mennessä rekisteröity yli 15 miljoonaa koronatartuntaa, ja Euroopan osuus näistä on viidennes. Koronaan liittyviä kuolemia on maailmanlaajuisesti ollut tähän mennessä yli 633 000, ja niistä Euroopan osuus on yli 200 000, selviää uutistoimisto AFP:n perjantai-iltapäivän laskelmista.