Espanjan koronavirustartunnat kääntyivät nousuun – Britannia määräsi saapuvat matkustajat 14 päivän karanteeniin

Ranska puolestaan on varoittanut kansalaisiaan matkustamasta Katalonian alueelle ja Saksa on kertonut harkitsevansa pakollisia virustestejä riskimaista, kuten Espanjasta, palaaville, mediat kertovat.

"Olin shokissa kuultuani tästä"

Espanja on brittien suosituimpia kesälomakohteita. Koronakevään aikana Espanjan matkailuala on kärsinyt kovia iskuja. Uutistoimisto AFP:n mukaan 13 prosenttia maan hotelleista, baareista ja ravintoloista on joutunut sulkemaan ovensa pysyvästi.

Yli 272 000 tartuntaa

Yhteensä Espanjassa on todettu pandemian aikana noin 272 000 tartuntaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Yli 28 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Väkilukuun suhteutettuna Espanja on yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä maista. Miljoonaa asukasta kohden Espanjassa on kuollut virukseen liittyen noin 600 ihmistä. Vastaava luku esimerkiksi Yhdysvalloissa on noin 450, Britanniassa noin 670, Ruotsissa noin 560 ja Suomessa 59. Yhdysvalloissa on tilastoitu määrällisesti eniten koronaviruskuolemia maailmassa.