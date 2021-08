Uutistoimisto AFP: Maailmassa on rekisteröity yli 200 miljoonaa koronavirustartuntaa

Tällä hetkellä tartuntojen määrä kasvaa kovaa vauhtia, mikä on suurelta osin helposti tarttuvan deltamuunnoksen aiheuttamaa. Kuolonuhrien määrä näyttää datan perusteella kasvavan maltillisemmalla tahdilla.

Todellinen tartuntatapausten määrä on todennäköisesti virallista lukua merkittävästi suurempi muun muassa siksi, että erityisesti pandemian alkuvaiheessa testauskapasiteetti oli riittämätöntä. Lisäksi kirjaamatta jää oireettomia ja lieväoireisia tapauksia.

Kuluneiden seitsemän päivän aikana uusia tartuntoja on kirjattu maailmanlaajuisesti keskimäärin yli 600 000 päivässä. Kasvua on lähes 70 prosenttia kesäkuun puolivälin seitsemän päivän keskiarvosta. Kuolemien keskimääräinen päivittäinen lukema on 9 350, mikä on noin 20 prosenttia enemmän kuin heinäkuun alussa.

Epätasa-arvo rokotuksissa näkyy luvuissa

Ero päivittäisten tartuntojen ja kuolonuhrien määrässä on huomattavin maissa, joissa pandemia on tällä hetkellä pahimmillaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa uusien tartuntojen määrä on kasvanut yli 820 prosentilla kesäkuun lopusta, mutta päivittäin raportoitavien kuolemien määrä on kasvanut reilulla 100 prosentilla.

Sen sijaan Indonesiassa päivittäisten tartuntojen määrä on kuluneen viikon aikana laskenut, mutta päivittäisten kuolemantapausten määrä on kasvanut.

Eroa selittää globaali epätasa-arvo rokotteiden saatavuudessa. Yhdysvalloissa lähes 60 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokotteen, kun Indonesiassa vastaava luku on alle 20 prosenttia.