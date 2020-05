Positiivinen rajapyykki: Yli miljoona koronatartunnan saanutta on parantunut – Suomessakin koronan on selättänyt yli 3000

Yli miljoonan parantuneen lisäksi maailmassa on tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa aktiivista koronavirustapausta. Näistä Worldometersin mukaan reilu kaksi prosenttia eli 50 000 on vakavia tai kriittisiä.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on eniten Yhdysvalloissa, jossa on yli miljoona todettua koronavirustartuntaa. Espanja ja Italia tulevat kaukana perässä, molemmissa tartuntoja on yli 200 000. Suomessa koronavirustartuntoja on 5051.