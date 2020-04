"Luulin muuttavani valmiiseen loistoasuntoon" – Suomen korkeimman tornitalon asukas joutui pettymään karvaasti: huippukohteena markkinoitu talo onkin täynnä vikoja

– Uudiskohteen viimeistely on huolimatonta. Hommia on tehty selvästi kovassa kiireessä, sillä kattoa ja seiniä on maalattu ja rapattu miten sattuu, asukas valittaa.

Reklamoitavaa piisaa

Matkapuhelinyhteydet pätkivät

– Puhelin ei asunnossa toimi ja se häiritsee suunnattomasti. Yhteyttä on yritetty korjata, mutta soittaminen on yhä vaikeaa.

Asukas tekee kotonaan töitä, joten tilanne on todella rassannut hermoja. Hänen mukaansa yhteysongelmia on ollut muillakin asukkailla.

Välillä asukas on joutunut tekemään töitä muualla puhelinongelmien takia. Heikkoa kuuluvuutta on selitetty ikkunoiden tiiviydellä.

Vesivahinko myöhästytti tornia

Viime vuoden lopulla useita kuukausia myöhässä valmistuneen Majakan asunnoista seitsemän on myymättä. SRV:n nettisivujen mukaan myymättömiä asuntoja on tornin ylimmissä kerroksissa, ja kallein niistä maksaa 1,9 miljoonaa euroa.

– Taloon on päässyt satunnaisia kulkijoita, koska ovista on päässyt ilman avainkorttia sisään. Majakasta on suora yhteys kauppakeskukseen, mutta sieltä on voinut kulkea esteettä taloon.