Rivitaloasunto vaihtui Suomen korkeimpaan kerrostaloon – Tammisia ei korkeanpaikankammo vaivaa: "Tätä on odotettu"

Erikoisuutena aulapalvelu

– Se on erittäin hyvä tällaisessa isossa talossa, että aulassa on henkilö, joka koordinoi talon asioita ja samalla huolehtii kulunvalvonnasta. Se on myös turvallisuuskysymys, Eila pohtii.

Talossa on myös muita palveluja asukkaille. Tarjolla on muun muassa kotisiivousta, koiranhoitoa ja kuntosali. Rakennuksen 33. kerros on kokonaan varattu asukkaiden yhteisiksi tiloiksi. Kerroksessa on kaksi saunaosastoa, kattoterassi paljuineen ja juhlatila.