Redin alamäki painoi SRV:n tuloksen karmeasti miinukselle – rakennusyhtiö myy 40 prosentin omistuksensa kauppakeskuksesta

– Kauppakeskuksen alku on ollut haastava, mutta Redissä on tehty paljon toimenpiteitä oikeaan suuntaan ja sillä on hyvä kehittämissuunnitelma. Helsingin kasvu ja Kalasataman alueen kehitys luovat Redille hyvät edellytykset menestyä, sanoo tiedotteessa Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula.