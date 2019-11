Luottamuksen puute ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus nakertavat suomalaisten tyytyväisyyttä johtajiinsa työpaikoilla

Innostuneisuus merkityksellisintä omassa työssä

Tutkimuksesta ilmenee kuitenkin, että työssä koetaan myös paljon iloa. Omassa työssä merkityksellisintä on innostuneisuus. Toiseksi tärkeimpänä on kokemus siitä, että on tärkeä osa työyhteisöä. Kaikkein eniten suomalaiset ovat tutkimuksen mukaan yhtä mieltä väittämien “Koen että työlläni on tarkoitus” ja “Työssäni on riittävästi haasteita” kanssa.