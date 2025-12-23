Keravalaisen voimailusalin päätähdestä ei jää epäselvyyttä, kun katsoo lehtileikkeillä vuorattua salin seinää. Vuosien varrelta kerätyistä artikkeleista suurin osa käsittelee kaupungin urheilutähteä Janette Ylisoinia, joka on noussut hurjalla tahdilla maailman painonnostohuipulle.

Lehtileikkeiden edessä 19-vuotias Ylisoini tekee vaivattoman sulavasti kolme tempausta. Levytangossa on yhteensä 80 kilon painot, mutta se on edelleen vain lämmittelyä kohti kovempia sarjapainoja.

Lokakuun MM-kisoissa kuudenneksi yltänyt Ylisoini on harrastanut painonnostoa 10-vuotiaasta lähtien. Laji on kulkenut Ylisoinin perheessä sukupolvelta toiselle, ja painot ovat kiehtoneet nuorta urheilijaa pienestä pitäen.

– Tässä lajissa näkee konkreettisesti kehityksen ja saavutukset. Kilojen nostaminen on tosi selkeä mittari. Pitää vaan nostaa enemmän rautaa, ja se kiinnostaa, Ylisoini hymyilee voimailuseura Bodonoksen kotisalilla.

Ylisoinia voi pitää lajissaan melkoisena luonnonlahjakkuutena, sillä keravalaisen treenimäärät ja -painot hämmästyttävät.

Ylisoinin valmentajan Juha Kukkosen mukaan nostaja harjoittelee salilla viikossa 6–7 päivänä. Harjoituskertoja saattaa tulla viikossa kymmenenkin kappaletta.

– Treenaan tosi kovaa. Saatan vetää täysillä ja hakea maksimit työsarjoissa kaksi tai kolme kertaa viikossa ihan helposti eri liikkeissä. Moni ihmettelee, miten jaksan ja palaudun ja miten ei tule loukkaantumisia, mutta minulla on ollut jo niin monta vuotta kova harjoitusvolyymi.

– Treenien päälle kun nukkuu ja syö hyvin, niin se on siinä, Ylisoini naurahtaa.

Lepopäiviä Ylisoinille ei paljoa kerry. Hänellä on nyt entistä enemmän aikaa harjoituksille, sillä hän valmistui syksyllä lukiosta. Ensi vuonna hän aikoo pitää välivuoden koulusta.

– Sanoisin, että joskus lepopäivä on kerran viikossa, joskus kerran kahdessa viikossa. Ne tulevat kehon fiiliksen mukaan.

Maailmanennätyskään ei kauhistuta

Ylisoini nosti MM-kisoissa naisten 77 kilon sarjassa alle 20-vuotiaiden Euroopan ennätysraudat. Hän jäi tempaustuloksellaan 111 kiloa vain yhden kilon päähän kolmossijasta ja yhteistuloksellaan 245 kiloa vain kolmen kilon päähän pronssista.

Nuori suomalainen oli sarjansa paras eurooppalainen.

– Tuntui siltä, että pystyin ensimmäistä kertaa näyttämään muille, mihin minusta on. Olen pystynyt tekemään jo pitkään kovia tuloksia kotisalilla ja minulla on kova treenikunto, mutta nyt sain tehtyä sen lavalla. Se oli tärkeä onnistuminen, Ylisoini sanoo.

Ylisoinia jo vuosien ajan valmentaneen Kukkosen mukaan MM-suoritus oli odotettu, mutta silti huippuonnistuminen. Valmentaja kehuu suojattinsa henkistä kanttia.

– Hän on kunnianhimoinen ja valmis tekemään töitä tavoitteiden eteen, Kukkonen toteaa.

Yhdysvaltalainen olympiavoittaja Olivia Reeves voitti Ylisoinin sarjassa MM-kultaa maailmanennätyspainoilla 123+155=278. Suomalaisnostaja kertoo kohentaneensa vuositasolla omaa ennätystään noin 15 kilolla jo useamman vuoden ajan, joten ME-tulos ei sinänsä kauhistuta.

– Tässä on olympialaisiin vielä melkein kolme vuotta aikaa. Ennätysten tekeminen menee tietysti koko ajan vaikeammaksi, kun raudat kovenevat, mutta olen luottavaisin mielin. Pystyn tekemään kovaa tulosta.

"Ehdottomasti tärkein asia"

Ylisoinin ja Kukkosen seuraava tähtäin on ensi keväässä, kun yleisen sarjan EM-kilpailut ja alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut järjestetään lyhyen ajan sisällä. Ylisoini tavoittelee tuplamestaruutta.

Tämän vuoden Ylisoini on saanut urheilla ehjänä, mutta viime vuonna painonnostoon tuli taukoa liki viiden kuukauden verran.

– Ensin meni kyynärpää ja sitten kämmenluut murtuivat, kun se oli saatu kuntoon.

Ylisoini saa taustatukea myös pääkaupunkiseudun Urhea-akatemian olympiavalmennuskeskuksesta. Fysioterapeutti Niklas Hamnström on tuonut nostajalle apua kehonhuoltoon.

Valmentaja Kukkosen mukaan loukkaantumisten välttäminen on urheilijan kehittymisessä nyt kaiken A ja O.

– Se on ehdottomasti tärkein asia. Muuta riskiä en tässä näe. Treeni kulkee ja maistuu, ja jos sitä ei pääse tekemään, ei tulostakaan tule, Kukkonen sanoo.

Voimaa, kehonhallintaa ja aivojumppaa

0:22 Katso: Janette Ylisoini nosti raivoisan kannustuksen saattelemana alle 20-vuotiaiden MM-pronssia. Videon kuvaaja: Konsta Suoniemi.

Los Angelesin mitalitoivoksi tähtäävä Ylisoini on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi suurinta, 24 000 euron urheilija-apurahaa. Lisäksi painonnostajalupaus on saanut tukea nuoria urheilijoita tukevalta Läpimurtosäätiöltä.

Kaksi vuotta Ylisoinia nuorempi Minni Hormavirta on antanut keravalaiselle haastetta Suomen kilpailuissa, mutta jatkossa Hormavirta kisaa korkeammassa painoluokassa. Rahallinen tuki auttaa Ylisoinia kansainvälisiin kilpailuihin.

Kansainvälinen menestys on tuonut Ylisoinille myös runsaasti mediahuomiota.

– Tässä salilla on lyhyen ajan sisällä käynyt kolme–neljä lehdistön edustajaa jututtamassa. Se on tosi kiva, sillä painonnosto on aika pieni laji Suomessa. Maajoukkueessa meillä on nyt muitakin nuoria nousevia tähtiä.

Ylisoini suosittelee painonnostoa lajina kaikille.

– Voima antaa perustaa kaikkeen, mutta painonnosto on paljon muutakin kuin voimaa. Siinä tulee tasapainoa, rytmiä, nopeutta, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja kehotietoisuutta. Ja aivojumppaa myös.