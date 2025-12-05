



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Minni, 17, nosti hirmulukemat: "Pakko ottaa" – suomalaista ennätystehtailijaa odottaa huomattava muutos Minni Hormavirta on tehtaillut painonnostourallaan lukuisia ennätyksiä. Teemu Heikkilä Julkaistu 05.12.2025 07:42 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Painonnostaja Minni Hormavirta tempaisi harvinaisesti 100 kiloa 17-vuotiaana. Minni Hormavirta on Suomen kirkkaimpia painonnostajalupauksia, joka on häikäissyt vahvoilla nostoillaan jo nuorella iällä. Suomen painonnostoliiton vuoden 2022 parhaana valmentajana palkittu, Hormavirtaa luotsaava Laura Niemelä arvioi viime vuonna MTV Urheilulle, että olympiavoitto on hänelle täysin realistinen tulevaisuuden tavoite. Viime lauantaina Hormavirta ylsi 17-vuotiaana merkkipaaluun, johon on hänen lisäkseen pystynyt samanikäisenä suomalaisnaisista vain Janette Ylisoini. Hormavirta tempaisi "markan" eli 100 kiloa. Lohjalainen voimanpesä teki maagisella tuloksella uuden U17-ikäluokan Pohjoismaiden ennätyksen 77-kiloisten painoluokassa. Työnnössä Hormavirta ylsi ikäluokan Pohjoismaiden ennätystään sivuavaan 125 kiloon, ja yhteistuloksen 225 kiloa oli uusi Pohjoismaiden ennätys. Hormavirta juhli suorituksillaan Pohjoismaiden mestaruutta Ruotsin Halmstadissa. Hän oli myös painoluokkien vertailussa koko PM-kisojen paras tyttönostaja.





Työnnön 17-vuotiaiden Euroopan ennätysurheilijan aiempi tempausennätys oli 98 kiloa ja yhteistulosennätys 221 kiloa.

"Koko vuoden odottanut sitä"

Lukiota käyvä Hormavirta oli ehtinyt maagista 100 kilon tempausta tovin hamuta.

– Oli tosi hieno fiilis, kun olen koko vuoden odottanut sitä ja tiesin, että on koko vuoden vika kisa viikonloppuna. Olin asettanut itselleni lievät paineet, että se on nyt pakko ottaa, hän kertoi puhelimitse.

Suoritukseen mennessään lohjalaisella oli luottavainen olo, mutta "kyllähän sata kiloa painaa".

Onnistuneeseen Ruotsin-rupeamaan oli hyvä päättää kilpailuvuosi, jonka aikana hän saavutti kokonaistuloksillaan muun muassa ikäluokkansa EM-hopeaa ja MM-pronssia.

– Vuodesta jäi kokonaisuudessaan tosi hyvä maku. Olen kyllä tyytyväinen. Totta kai oli joitain pieniä asioita, jotka jäivät hampaankoloon ja joista ajattelin, että ne olisivat voineet mennä paremmin.

Sellaiseksi Hormavirta mainitsee yleisen sarjan Suomen mestaruuskisat helmikuulta.

– Pummasin kaikki kolme työntöä. Jäin ennakkosuosikin asemassa ilman tulosta. Kaikki olivat tyhmiä feilejä, jotka olisi voinut saada. Se oli aika paha kolhu.

Urallaan myös kolme nuorten Euroopan mestaruutta voittaneen Hormavirran kehitys on yhtä kaikki edennyt väkevästi.

Painoluokka vaihtuu

Minni Hormavirta aloitti painonnoston kuusi vuotta sitten. Laura Niemelä on valmentanut häntä koko ajan.Teemu Heikkilä

Hormavirralla on seuraavaksi edessään huomattava painoluokkamuutos. Sitä vauhdittaa kilpailutilanne häntä kaksi vuotta vanhemman, kovaa arvokisamenestystä niin ikään saavuttaneen Janette Ylisoinin, 19, kanssa.

Ystävykset ovat kilpailleet pääasiassa samassa painoluokassa, joka oli aiemmin 76 kiloa ja jonka korvasi tänä vuonna 77-kiloisten sarja. Olympiapaikkoja on kuitenkin eri painoluokissa jaossa vain yksi per maa.

Hormavirta tuumii, että 77-kiloiset on Ylisoinin sarja, ja "kyllä sieltä menestystä tulee" jo aikuisten MM-kuutoseksi yltäneelle, historiallisia suorituksia tehneelle suomalaiselle. Hormavirta on siirtymässä ensi vuonna 86 kilon sarjaan.

– Tuskin minua ihan hirveän nopeasti täysipainoiseksi painoa saadaan, mutta sinne mennään. Kun pääsee plussakaloreilla syömään, tulokset nousevat ja treenipainot kovenevat, Hormavirta pohtii.

Alapuolella lähimpänä 77-kiloisia olisi ollut 69-kiloisten sarja, mutta sitä Hormavirta pitää itselleen liian alhaisena painoluokkana.

Valmentaja Laura Niemelä luonnehtii, että täyteen 86 kilon kilpailupainoon pääseminen on usean vuoden projekti ja prosessia toteutetaan pikkuhiljaa.

– Hyppy painoluokasta ylemmäs on aina kova, mutta niin on myös hyppy U20-ikäluokkaan ensi vuonna. Ikäluokan vaihtumisen myötä tämä on hyvä aika myös painoluokan vaihtamiselle. U20-sarjassa erot eivät vielä ole 77:n ja 86:n välillä yhtä dramaattiset kuin aikuisissa, eli tässä on hyvin aikaa kasvattaa tuloksia ja omaa painoa samalla kun hakee kokemusta aikuisten kisoista, Niemelä ruotii.

– U20 sarjoissa en usko Minnin putoavan arvokisamitaleilta ensi vuonna kasikutosessa tällä kehitystahdilla.

Moista ei ajattele Hormavirtakaan.

– Siellä on junnu-MM:t toukokuussa Egyptissä. Kyllä sieltä varmaan mitalia lähdetään tavoittelemaan, hän sanoo.