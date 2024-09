Janette, 18, teki MM-nostoillaan historiaa – poikkeuksellista menestystä Suomeen: "Onhan tämä nyt ihan mahtavaa"

– Onhan tämä nyt ihan mahtavaa. Olen ensimmäinen suomalaisnainen, joka on näistä kisoista mitalin tuonut. Oli pitkän tähtäimen tavoite, että tehdään historiaa. Olen ylpeä itsestäni ja kiitollinen valmentajille ja muille taustajoukoille, Juha Kukkosen luotsaama Ylisoini tunnelmoi Suomeen palattuaan puhelimitse.

Ylisoinin tuloksella olisi esimerkiksi oltu Pariisin olympialaisissa yhdeksännellä sijalla. Ylisoini jäi olympiapaikasta 10 kilon päähän, mutta on tänä vuonna 18 vuotta täyttäneenä lajiinsa hyvinkin nuori.

Ei optimivalmistautuminen

Eikä MM-kisa ollut Ylisoinilta venymistä, vaan hänen oman luonnehdintansa mukaan perusvarmaa tekemistä. Ylisoini oli aiemmin tänä vuonna nostanut 71-kiloisissa Suomen ja Pohjoismaiden uudeksi naisten ennätykseksi 230 kilon yhteistuloksen 105 kilon tempauksella ja 125 kilon työnnöllä, ja harjoituksissa hän on yltänyt parhaimmillaan 233 kiloon (106+127 kilolla).

– Ennen kisaa ei hirveästi tiennyt, mitä odottaa. Se tiedettiin, että on kovia kilpakumppaneita, mutta hyvin mentiin imussa mukana.

– Tämä kisa todisti, että perustekemisen taso on noussut.

Kipsi kesällä kuukaudeksi

IMAGO/Isabelle Kurth/ All Over Press

– Kun pääsin takaisin nostojen pariin, huomasin olevani yleisesti vahvempi. Vahvat jalat ovat aina plussaa – se on kuin laittaisi rahaa pankkiin.

Voimanostokisaaminenkin jatkuu

Painonnosto on Ylisoinin päälaji, jossa hän havittelee tulevaisuudessa olympiamenestystä. Aikuisten sarjoissa suomalaisnaiset eivät ole olympiamitaleille yltäneet, ja MM-mitaleja on saavuttanut vain 1990-luvulla huipulla ollut nykyinen Suomen Painonnostoliiton puheenjohtaja Karoliina Lundahl , joka voitti maailmanmestaruuksiakin.

Ylisoini on siltäkin osin kova urheilija, että hän on menestynyt kansainvälisesti myös voimanostossa, sivulajissaan, josta hän yhtä lailla nauttii. Voimanostosta Ylisoinilla on alle 18-vuotiaista MM-pronssin ohella vyöllään Euroopan mestaruus.