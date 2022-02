Lukiossa alkunsa saanut Younghearted suhtautuu luottavaisesti UMK:ssa menestymiseen: "Teemme suomen kielestä seksikkään"

Uuden Musiikin Kilpailu -finalistiyhtye Younghearted on ollut viime vuodet kovassa nosteessa. Persoonallisesta soundistaan tunnettu trio onkin noteerattu monilta eri tahoilta näyttävästi, sillä kyseessä on esimerkiksi yksi pääministeri Sanna Marinin suosikkiyhtyeistä.

Nyt bändi havittelee paikkaa suuremmilla lavoilla, sillä he kisaavat paikasta Suomen edustajana Euroviisuissa.

– Suurin syy, miksi lähdimme UMK:hon oli, että pääsisimme vielä hieman isomman yleisön eteen, yhtyeen solisti Reeta Huotarinen kertoo MTV Uutisille.

Myös Emil Korkiakoski ja Atte Ranta komppaavat laulajaa.

Erityisesti UMK:n viime vuosina noussut taso on tehnyt yhtyeen muihin jäseniin vaikutuksen.

– Uuden Musiikin Kilpailuun on haalittu alan parhaat kuten puvustajat ja koreografit. Se on ollut mieletön ympäristö päästä mukaan ja olemme imeneet siitä itseemme kulttuuria ja tekemisen meininkiä. Tässä kisassa on myös tarina kerrottavaksi jälkipolville, Ranta nauraa.

Mikäli yhtyeen tie vie Euroviisuihin, uskovat he Sun numero -kisakappaleensa menestyvän eurooppalaisen yleisön edessä, vaikka monikaan ei ymmärrä suomean kieltä.

– Teemme suomen kielestä yhtä seksikkään kuin esimerkiksi ranskasta tai italiasta. Uskon että tärkeintä on fiilis, joka välittyy eikä niinkää laulukieli, Korkiakoski pohtii.

Younghearted onkin tullut pitkälle, sillä yhtye on aloittanut toimintansa jo jäsenten ollessa lukiolaisia. Vaikka unelma musiikilla itsensä elättämisestä on ollut läsnä aina, ei trio silti pitänyt sitä itsestäänselvyytenä.

– Kaikki alkoi siitä, että soittaminen ja yhdessä tekeminen oli kivaa. Se tuntui hyvältä ja oikealta. En muista, että alkuaikoinamme olisimme miettineet Olympiastadionin valloitusta. Lumipallo lähti pyörimään hiljalleen julkaisujen myötä, Huotarinen kertoo.

Vuosien mittaan Younghearted onkin hitsautunut tiiviiksi trioksi, käytännössä perheeksi.

– Nauramme ja riitelemme perheen tavoin. Ei meillä ole edes oikeasti muita ystäviä, Huotarinen vitsailee.

– Jos joku on huonolla tuulella, pöly laskeutuu kuitenkin nopeasti. Luovassa työssä kohtaa kuitenkin aina silloin tällöin erimielisyyksiä esimerkiksi tuotannollisissa asioissa. Bändin sisällä meillä on hyvin samankaltaiset visiot. Emme me muutenkaan riitapukareita ole, Ranta nauraa.

Bändin suurimpiin hitteihin kuuluva Hetkeksi-kappale oli yhtyeen uran kannalta käänteentekevä hetki, jonka jälkeen toiminta muuttui käytännössä harrastuksesta ammatiksi.

– Sitten isommat levy-yhtiöt tulivat kuvioihin ja mietin, että tästähän voi tulla jotakin. Kun maksoin musiikista saaduilla tuloilla ensimmäisen laskuni, ajattelin "vau!", Huotarinen muistelee.

Töitä on kuitenkin vielä. Rannan mukaan yhtye ei ole vielä valloittanut Suomea.

– Kun saan mennä monta kesää omalla keikkabussilla ympäri festareita, Hartwall areena on valloitettu, sitten voin sanoa niin. Saamme jo nyt kuitenkin tehdä elääksemme musiikkia, se on jo valtava saavutus. Kyse ei ole määränpäästä, vaan matkasta. Tämä on pitkäjänteistä hommaa.

Korkiakoskelle menestyksen mittari on erilainen.

– Jos ihmiset kuuntelevat musiikkiamme vielä vuosikymmenien päästä, sitten olemme tehneet läpimurron. Siinä vaiheessa voi sanoa "we made it".