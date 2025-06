UMK hakee jälleen euroviisuedustajaa Suomelle – haku aukeaa elokuussa

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun hakuaika alkaa elokuussa.

Ylen Uuden Musiikin Kilpailu kertoo Instagramissa hakevansa jälleen euroviisuedustajaa Suomelle. UMK on Ylen järjestämä kaikille musiikintekijöille avoin laulukilpailu. Haku alkaa elokuussa ja hakulomake on auki Ylen sivustolla. Hakuaika on 18.8.–24.8.2025.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ylen säännöissä kerrotaan, että voittajan valinta tapahtuu helmikuussa 2026 järjestettävässä UMK-finaalissa, joka välitetään suorana lähetyksenä Tampereelta.

Äänestystuloksen ratkaisee yleisöäänien sekä raatien antamien äänien yhteistulos. Voittaja sitoutuu edustamaan Suomea vuoden 2026 Euroviisuissa ja tuottamaan voittokappaleesta EBU:n sääntöjen mukaisen version.

UMK on vuosi vuodelta noussut merkittävämmäksi suomalaisen musiikin näyttämöksi.