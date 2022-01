The Rasmus paljastaa, mitä suomalaisia urbaanilegendoja luullaan maailmalla todeksi: "Vastaamme aina kyllä"

– Jezebel oli Raamatun tuhmeliini, joka teki asiat omalla tavallaan ja aiheutti kaaosta. Halusimme tuoda hänet moderniin maailmaan. Biisi on myös vähän humoristinen, mikä on Rasmukselle erikoista, Ylönen kertoi yhtyeen tiedotteessa.

– Muistan ajatelleeni, että nyt on Lauri tehnyt hienoa musaa, tällä kannattaa osallistua biisikisaan. Kappaleessa on niin paljon vetovoimaa ja sitä on siistiä soittaa yhdessä, Eero lisäsi.

The Rasmuksella on faneja ympäri Eurooppaa. Ylösen mukaan yhtye on saanut vuosittain kyselyitä nimenomaan faneiltaan siitä, milloin he ottaisivat osaa Euroviisuihin.